Unbekannte sind in Hauenstein in die Realschule Plus eingebrochen und haben dort einen großen Schaden hinterlassen. Nach Angaben der Polizei beschädigten die Einbrecher sechs Türen und klauten neun hochwertige Tablets und einen Laptop. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro. Der Einbruch habe sich in der Nacht auf Dienstag ereignet – die Polizei sucht Zeugen.