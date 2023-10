In einer Bankfiliale in Trulben (Landkreis Südwestpfalz) ist am frühen Morgen der Einbruchsalarm ausgelöst worden. Offenbar haben sich Unbekannte am Geldautomaten zu schaffen gemacht.

Sendung am Mi. , 11.10.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz