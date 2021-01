Drei jugendliche Täter sind kurz nach ihrem Einbruch in die Berufsschule in Zweibrücken gefasst worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Einbruch am Freitagabend beobachtet, die Täter konnten aber zunächst flüchten. Bei einer Kontrolle des Trios durch die Bundespolizei kurz darauf in der Innenstadt, erkannte einer der Zeugen, der zufällig vorbeikam, die Täter wieder. Bei den jungen Männern konnten Messer sowie ein Laptop sichergestellt werden, der aus der Berufsschule gestohlen wurde.