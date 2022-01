Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro aus Wohnhaus

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Hochspeyer bei Kaiserslautern eingebrochen haben. Dabei haben sie nach Angaben der Ermittler Geld im fünfstelligen Bereich gestohlen. Die Tat soll in der Nacht auf Donnerstag in der Nelkenstraße passiert sein, als die Bewohner nicht zuhause waren. Die Räuber schlugen das Glas der Terrassentür ein, um ins Haus zu gelangen. Neben den Wohnräumen durchsuchten sie auch die Garage. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden.