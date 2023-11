Einbrecher fallen in Pool in Marnheimer Einfamilienhaus

Der oder die Täter haben bei einem Einbruch in ein Haus in Marnheim im Donnersbergkreis offenbar einen abgedeckten Pool übersehen und sind nass geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben sich am Freitag Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kaiserstraße in Marnheim verschafft. Laut einem Polizeisprecher ist das den Bewohnern erst am späteren Abend aufgefallen, als diese nach Hause gekommen sind.

Spuren deuten laut Polizei Kirchheimbolanden darauf hin: Täter fielen in den Pool

Bislang weiß die Polizei noch nicht, ob ein oder mehrere Täter den Einbruch begangen haben. Der oder die Einbrecher wären durch einen Wintergarten auf der Rückseite des Gebäudes hineingekommen. "Diesen überdachten Bereich muss man betreten, wenn man in den Wohnbereich will", so der Sprecher.

Problem für die Täter: In dem Wintergarten befindet sich auch ein mit einer Plane abgedeckter Pool, der auf den ersten Blick nicht als solcher zu erkennen ist.

Der oder die Täter sind mit Sicherheit auf die Plane getreten, dann eingebrochen und in den Pool gefallen.

Das hätten eindeutig die Wasserspuren im Wintergarten sowie im Wohnbereich gezeigt. Das ungeplante Bad hat den oder die Täter allerdings nicht davon abgehalten, ihren Einbruch fortzusetzen und danach unerkannt zu fliehen, so die Polizei, die gegen 22.30 Uhr zum Tatort gerufen wurde.

Polizei sucht Zeugen des Einbruchs in Marnheim

Zum Diebesgut macht die Polizeiinspektion aktuell keine Angaben.

"Noch keine Zeugenhinweise und keine Videoüberwachung", so die ernüchternde Zwischenbilanz des Polizeisprechers. Daher sei die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer am Freitag insbesondere in den frühen Abendstunden rund um die Kaiserstraße in Marnheim einen oder mehrere Täter – möglicherweise triefend – gesehen hat, erreicht die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700.