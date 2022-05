Einbau von Lüftungsanlagen liegt auf Eis

Die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal müssen länger auf die ihnen zugesicherten Lüftungsanlagen warten. Wie Bürgermeister Lothschütz jetzt erklärte, gibt es Lieferprobleme bei den Geräten. So hätten die Hersteller der Lüftungsanlagen Schwierigkeiten das benötigte Material zu beschaffen. Eigentlich hätte der Einbau der Geräte in den Grundschulen im Februar starten sollen. Im Dezember hatte die Verbandsgemeinde beschlossen, in mehr als 100 Klassenzimmer in acht Grundschulen im oberen Glantal Lüftungsanlagen einzubauen.