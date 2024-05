Ein Verletzter und hoher Schaden bei Brand im Kreis Kusel

In Brücken, im Kreis Kusel, haben am Samstag eine Scheune und zwei angrenzende Wohnhäuser in Flammen gestanden. Laut Polizei wurde bei dem Brand ein Mensch verletzt. Andreas Kahlmeyer mit den Einzelheiten:

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer am Samstagnachmittag offenbar im Bereich der Scheune ausgebrochen. Rechts und links sind zwei Wohnhäuser direkt an die Scheune angebaut. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand – kurz darauf griffen die Flammen auf die Wohnhäuser über. Auch zwei Autos und ein Motorrad wurden durch das Feuer zerstört. Ein Bewohner musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.