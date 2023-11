Grillen ist seine Leidenschaft. Am liebsten legt Heiko Ecker Spare Ribs auf den Rost. Der 48-Jährige aus Lambsborn in der Westpfalz will andere Menschen inspirieren, wie er sagt.

In sozialen Netzwerken und mit Filmen auf Youtube zeigt er immer wieder seine Rezepte. Nun ist er in ein ganz besonderes Abenteuer gestartet: Als einziger Rheinland-Pfälzer wird er mit seinem Team an der Grill-Weltmeisterschaft in Costa Rica teilnehmen.