Genau ein Jahr ist es her, dass im Zoar Alten- und Pflegeheim in Kusel die ersten Westpfälzer gegen Corona geimpft wurden. Inzwischen ist der Kreis bei der Impfquote allerdings Schlusslicht in der Westpfalz

"Das war ein aufregender Tag für uns alle“, erinnert sich Jutta Kunz, wenn sie an den 27. Dezember 2020 zurückdenkt. Sie leitet das Pflegeheim der evangelischen Diakonie in Kusel und spricht von einer "Mammutaufgabe", die sie und ihr Team damals bewältigen mussten. Die Ankündigung, dass es endlich losgehe mit den Corona-Impfungen, sei nur wenige Tage vorher gekommen. In dieser kurzen Zeit habe ihr Haus vor allem "viel Schreibkram“ vorbereiten müssen. Denn anders als heute rückten vor einem Jahr noch mobile Impfteams in die Altenheime aus. Und die hätten dann Schlag auf Schlag geimpft, berichtet die Einrichtungsleiterin in Kusel. Das Zoar in Kusel war auch die erste Einrichtung im Westen der Pfalz, die Corona-Zweitimpfungen angeboten hatte. Omikron weckt neue Sorgen Rückblickend war das für Jutta Kunz auch ähnlich wie der kalte Sprung ins Wasser. "Wir wussten ja noch gar nicht, wie unsere Bewohner auf die Corona Impfung reagieren. Es gab zu diesem frühen Zeitpunkt ja noch kaum Erfahrungen“, verdeutlicht die Pflegeheim-Chefin. Abgesehen von leichten Kopfschmerzen hätten dann aber alle Bewohner wie auch die Mitarbeiter die Impfung gut vertragen. "Wir treten immer noch auf der Stelle." Nach dem ersten Pieks vor einem Jahr sind laut Kunz seit Mitte November inzwischen alle im Kuseler Zoar-Heim nun drei Mal geimpft. In Zusammenarbeit mit den Hausärzten seien die Booster-Impfungen ebenfalls sehr gut und etwas entspannter verlaufen als zum Auftakt Ende 2020. "Trotzdem habe ich leider das Gefühl, wir treten immer noch auf der Stelle“, sagt Kunz mit Blick auf die sich ausbreitende Omikron-Variante. Kusel bei Impfquote Schlusslicht - Kreis Südwestpfalz top Ein Vergleich anhand der aktuellen Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums zeigt unterdessen: Im gesamten Kreis Kusel sind insgesamt rund 68 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Damit ist er Schlusslicht in der Westpfalz. Die wiederum höchste Impfquote hat mit etwa 85 Prozent der Kreis Südwestpfalz.