Eifersucht in Kaiserslautern: Pfütze aus Säure im Hauseingang

Vermutlich aus Eifersucht soll ein Mann in Kaiserslautern seiner Ex-Freundin eine stinkende Flüssigkeit an den Hauseingang gekippt haben. Die Feuerwehr tippt auf Buttersäure.

Am Eingang eines Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern stank es am Donnerstag zum Himmel. Dort lag eine Pfütze mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit. Eine Hausbewohnerin vermutet, dass ihr Ex die Pfütze dort hinterlassen hat. Er hatte ihr frühmorgens am Telefon eine "Überraschung" angekündigt. Kurz danach fiel die stechend riechende Flüssigkeit auf.

Anschlag mit Buttersäure - zwei Anwohner in Kaiserslautern klagen über Beschwerden

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Feuerwehr geht von Buttersäure aus. Zwei Bewohner des Hauses klagten laut Polizei über Unwohlsein. Dem Verdächtigen droht nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei ermittelt weiter.