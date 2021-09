per Mail teilen

Kai Harstick, von der Tierrettung Contwig, hat den Publikumspreis der Ehrensache 2020 gewonnen. Am Abend wurde er damit ausgezeichnet. Seit der Gründung im Jahr 2020 konnte die Tierrettung in Contwig mehr als 1.400 Mal Tiere aus Notsituationen retten. Kai Harstick setzte sich gegen acht Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Die Ehrensache ist eine Aktion, in der der SWR gemeinsam mit dem Land Menschen für ihr besonderes Engagement auszeichnet.