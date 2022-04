Einigkeit um Ehrengrab für Horst Eckel

per Mail teilen

Fußball-Weltmeister Horst Eckel bekommt ein Ehrengrab in seinem Heimatdorf Vogelbach. Verbandsgemeinde und Familie haben sich über Details geeinigt.

Dass Horst Eckel ein Ehrengrab in Vogelbach, einem Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau bekomme, sei nach dem Gemeinderatsbeschluss im Februar ohnehin sicher, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD). Seitdem habe er mit der Familie gesprochen, die sich nun um die Gestaltung des Ehrengrabs kümmere. Davon abhängig will der Ortsbürgermeister dem Gemeinderat dann einen Vorschlag unterbreiten, in welcher Form sich Bruchmühlbach-Miesau genau einbringt.

Anlässlich einer Gedenkfeier zu Horst Eckels 90. Geburtstag im Februar kamen auch Eckels Ehefrau Hannelore und Tochter Dagmar ans Grab der FCK-Legende in Vogelbach. SWR

Gemeinde hat mit Familie Eckel über Ehrengrab gesprochen

Zum Beispiel könne die Gemeinde die Kosten für die Erstbepflanzung übernehmen. Außerdem könne er sich vorstellen, zu besonderen Anlässen einen Kranz auf dem Eckel-Grab niederzulegen, so Franz. Grundsätzlich werde die Familie die Grabgestaltung auf dem Friedhof in Vogelbach aber bezahlen und die Ortsgemeinde eine Patenschaft übernehmen.

Diskussion um Ehrengrab für Horst Eckel

Im Februar hatte Eckels Tochter öffentlich kritisiert, dass ihr Vater in Vogelbach kein Ehrengrab bekommen solle. Weniger später hatte der Ortsgemeinderat einem Ehrengrab dann zugestimmt.

Horst Eckel war der letzte noch lebende Fußball-Weltmeister von 1954. Im vergangenen Dezember ist er gestorben. Zu seiner Beerdigung waren Fußballgrößen wie Andreas Brehme und Miroslav Klose gekommen.