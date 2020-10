Sterbende Menschen würdig begleiten und Angehörigen Kraft geben - das zählt zu den Hauptaufgaben von Hospizmitarbeitern. Zum heutigen "Deutschen Hospiztag" stellen wir Menschen vor, die sich ehrenamtlich im Hospiz engagieren.

Fünf ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizvereins Kaiserslautern geben Einblicke in ihre Gefühlswelt. Warum sind sie Sterbebegleiter geworden? Was macht diesen Job so schön, aber gleichzeitig so traurig? Wie wirkt sich die Arbeit im Hospizdienst auf das Privatleben aus?

Susanne Wichmann (75) aus Mölschbach

Susanne Wichmann ist die älteste ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizverein Kaiserslautern. Vor elf Jahren hat sie dort angefangen. Neben ihrer Arbeit beim Hospizverein ist die ehemalige Lehrerin (Kunst und Mathematik) Künstlerin und hat eine Ausbildung in bioenergetischen Heilmeditation gemacht. SWR

„Mein Mann hatte vor seinem Tod große Angst zu sterben. Ich begleitete, versorgte ihn und hatte das Gefühl, ihm die Angst genommen zu haben. Daraufhin dachte ich, dass ich das auch anderen zugute kommen lassen kann. Dann habe ich mich beim Hospizverein vorgestellt und bin seitdem mit Herz und Hand dabei. Für mich ist es wichtig, die Familien dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Meine Intention ist es, Familienangehörigen, die den Sterbenden begleiten, zu stärken und zu zeigen, dass sie es packen können. Für mich hat sich die Arbeit im Hospizverein in mein Leben integriert – so wie das Sterben zum Leben dazu gehört. Ich lasse dafür auch andere Termine gerne ausfallen.“

Gerhard Bingenheimer (68) aus Kaiserslautern

Gerhard Bingenheimer ist seit etwa fünf Jahren beim Hospizverein in Kaiserslautern. Dort kümmert er sich vor allem um die Hinterbliebenen, organisiert sogenannte Trauertreffs und Trauerspaziergänge. Neben seinem Ehrenamt ist er auch Streuobst-Baumwart. Als solcher hält er Vorträge und gibt Baumschnitt-Kurse. SWR

„Meine Motivation ist es, etwas mit Menschen zu tun, etwa Sinnvolles und Nützliches mit ihnen zu machen. Ich habe keine bestimmten Termine, wann ich zu meinen Patienten gehe. Das richtet sich ganz nach dem Zustand, der Art und dem Wesen des Menschen, mit dem ich es gerade zu tun habe. Momentan bin ich Trauerbegleiter, da ich irgendwann gemerkt habe, dass die Aufgabe mit dem Tod nicht endet. Es bleiben Hinterbliebene, die manchmal nicht den Rückhalt von Familie und Freunden haben. Da ist es gut, wenn sie jemanden haben, mit dem sie reden können, dem sie sagen können, wie es ihnen geht. Beim Hospizverein habe ich das Gefühl, meine Zeit nicht tot geschlagen zu haben. Ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden.“

Sabrina Jakob (43) aus Trippstadt

Sabrina Jakob ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Seit 2016 arbeitet die gelernte Heilerziehungspflegerin ehrenamtlich im Hospizverein. Auch in ihrem Hauptjob kümmert sie sich um Menschen: Sie ist Pflegerin in einem Pflegeheim. SWR

„Früher spielte das Thema Sterben keine Rolle bei mir. Doch durch die Geburt meiner Kinder, meine eigene Familie, hat sich mein Denken geändert. Ich habe plötzlich Angst bekommen. Doch der beste Weg ist es, sich seiner Angst zu stellen. Dann habe ich eine Infoveranstaltung des Hospizvereins besucht und gemerkt: Da passe ich hin. Für mich ist die Arbeit im Hospiz eine Lebenseinstellung. Ich habe schnell gemerkt, meine Angst bezieht sich nicht auf das Sterben, sondern auf das, was ich zurücklasse – meine Kinder. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich lebe nun mehr im Jetzt und Hier. Wenn ich vom Besuch eines Sterbenden und seiner Familie nach Hause komme, merke ich, dass ich ruhiger und ausgeglichener bin als früher und mehr zu schätzen weiß, was ich zuhause habe.“

Dorothea Hinske (57) aus Kaiserslautern

Dorothea Hinske ist seit 18 Jahren im Hospizverein - mit zweijähriger Unterbrechung. In dieser Zeit hatte sie ihre kranke Mutter gepflegt. Ohne das Wissen, dass sie bei der Arbeit im Hospiz erlernt habe, sagt Dorothe Hinske, hätte sie ihre Mutter kurz vor ihrem Tod wohl in ein Krankenhaus gebracht. SWR

„Mein christlicher Glaube ist mein Motivator beim Hospizverein zu arbeiten. Für mich ist es ein Geschenk, wenn ich Menschen trösten kann und Angehörige sich im Nachhinein bei mir bedanken und sagen, wie wichtig ihnen das Gespräch war. Menschen, die Leid in irgendeiner Form erfahren haben, reifen daran. Jemanden zu begleiten, der leidet, bedeutet für mich ebenfalls zu reifen. So bin ich durch die Arbeit im Hospiz warmherziger geworden. Ich hatte bei meiner Mutter den Entschluss gefasst, wenn sie nichts mehr Essen und Trinken will, dass ich sie auch nicht dazu zwingen will. Viele Menschen meinen, sie würden mit dem Essen und Trinken einem Sterbenden nochmal etwas geben. Menschen wird aber unter Umständen das Sterben viel schwerer gemacht, wenn sie zum Essen gezwungen werden. Diese Spannung hätte ich ohne die hospizliche Arbeit, das Wissen, nicht ausgehalten.“

Birgit Gramowski (71) aus Stüterhof

Brigit Gramowski ist seit 2006 im Verein. Auch sie konnte dank des Wissens durch den Hospizverein ihren sterbenden Vater begleiten. Zurzeit kümmert sie sich um ihre 94-jährige Mutter. Birgit Gramowski ist fast ihr ganzes Leben lang ehrenamtlich aktiv, unter anderem auch in einer Kinderhilfsorganisation. SWR

„Die Menschen, die ich begleite, sind offen. Die Angehörigen freuen sich, wenn ich komme. Manchmal ist man ja auch mehr für sie da als für die Sterbenden. Durch die Arbeit im Hospiz wird man gelassener mit dem Thema Tod, man empfindet ihn natürlicher. Wobei es schon ein Unterschied ist, ob man jemanden begleitet, der alt oder jung ist. Denn wenn jemand Jüngeres, mit Kindern zum Beispiel, an Krebs erkrankt ist, fragt man sich schon: Muss das wirklich sein? Man lernt ziemlich viel von den Patienten, wie sie mit ihrer Situation umgehen. Das finde ich sehr berührend. Ich frage sie immer, was sie früher gerne gemacht haben. Dann singt man auch mal mit ihnen. Ich wollte eigentlich mit 70 aufhören. Jetzt denke ich aber darüber nach, sogar noch ein weiteres Jahr hier zu arbeiten. Die Leute hier im Hospizverein sind für mich wie eine Familie.“

Der Hospizverein Kaiserslautern in der Pariser Straße. SWR

Hospizverein Kaiserslautern

1998 gegründet

Sieben ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

13 hauptamtliche Mitarbeiter in der Geschäftsstelle in der Pariser Straße

60 ehrenamtliche Hospizbegleiter/innen

Haben Sie auch Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit beim Hospizverein Kaiserslautern? Dann informieren Sie sich auf der Internetseite des Vereins.