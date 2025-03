Die Störche klappern wieder in Herschweiler-Pettersheim im Kreis Kusel. Vor kurzem war das nicht so. Denn, als die Vögel aus dem Süden zurückgekommen sind, war ihr Nest plötzlich weg. Hilfe kam von den Nachbarn...

Jeden Spätsommer fliegen die Störche Richtung Süden und im Frühjahr kommen sie wieder zu uns zurück. Ihr Nest in der Gemeinde Herschweiler-Pettersheim im Kreis Kusel hat ein Storchenpaar in diesem Jahr aber vergeblich gesucht. Einige Zeit haben Petra und Helmut Göddel, die neben dem Storchen-Nest wohnen, das herumirrende Storchenmännchen beobachtet. "Er kam, saß bei uns auf dem Hausdach und wollte dort landen, wo das Nest war und konnte es nicht. Er tat uns unendlich leid."

Storchen-Nest auf Strommast musste entfernt werden

Ja - das Nest war weg. Es musste abgebaut werden. Zu gefährlich, sagt der Energieversorger Pfalzwerke. Denn das Storchenpaar hatte die letzten Jahre auf einem Strommast aus Holz gebrütet. Das Rentner-Ehepaar Göddel wohnt gleich neben diesem Holzmast. Die Vögel gehören für die beiden fast schon zur Nachbarschaft in Herschweiler-Pettersheim dazu. Und was tut man, wenn die Nachbarn Hilfe brauchen? Man packt mit an.

Ehepaar in Herschweiler-Pettersheim baut neues Nest für Störche

In Herschweiler-Pettersheim gibt es zwar ganz in der Nähe des Strommasts in einem Baum ein Ersatz-Nest für die Störche. Das hat der Obst- und Gartenbauverein gebaut. Die Vögel haben es aber nicht angenommen. Die wollten offensichtlich nahe an ihrem alten Platz brüten. Deshalb haben Petra und Helmut dann ihre Familie zusammengetrommelt. Ihre Mission: Ein neues Storchennest bauen. "Das war eine spontane Aktion. Nachts hab ich gesagt, wir müssen jetzt ein Nest bauen", erinnert sich Petra.

Aus einer Holzpalette, einem Weidenkorb und Zweigen wurde ein Storchennest. Hoch oben auf einem Baum - ganz nah am ursprünglichen Nest.

Das alte Storchennest hatten die Vögel auf dem Strommast (rechts) gebaut, auf dem jetzt ein Verkehrshütchen steht. Das neue Nest haben Petra und Helmut Göddel gleich daneben in einem Baum errichtet. SWR

Störche haben neues Nest im Kreis Kusel sofort angenommen

Und den Störchen hat das improvisierte Nest richtig gut gefallen. Helmut Göddel meint, dass der Storchenmann sich sofort wohlgefühlt habe. "Kurze Zeit später kam auch die Storchenfrau angeflogen und hat sich dann zu ihm gesetzt", erklärt er.

Petra und Helmut Göddel freuen sich, dass die Störche das selbstgebaute Nest angenommen haben. SWR

Die Nachbarschaft ist also wieder komplett in Herschweiler-Pettersheim. Und, dass die Störche wieder hier sind, das freut nicht nur Petra und Helmut Göddel. "Die ganze Nachbarschaft freut sich einfach mit", sagt Helmut.

Für die Enkelkinder der Göddels sind die Störche sowieso momentan das Highlight. "Unsere Enkelkinder haben sich gefreut, dass die Störche jetzt wieder ein Heim haben", erzählt Petra. "Die stehen jeden Nachmittag auf dem Balkon und gucken. Und freuen sich über die Störche."