Amtsgericht Pirmasens verurteilt Ehepaar

Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann, der seine Stieftochter misshandelt hat, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er 2.000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die 12-Jährige mehrfach geschlagen und getreten hat. In mindestens zwei Fällen trat der Mann mit Arbeitsschuhen auf das Kind ein, weil er nicht damit zufrieden war, wie seine Stieftochter ihren Halbbruder betreute und wie sie Arbeiten im Haushalt erledigte. mehr...