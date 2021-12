In Zweibrücken gibt es bald eine Ferienwohnung der besonderen Art. Allerdings muss diese erst einmal noch landen.



Verrückte Ferienwohnungen gibt es in der Westpfalz bereits. Zum Beispiel in Reichenbach in der Südwestpfalz. Dort können Touristen in ehemaligen Waggons übernachten. Auf dem Flugplatz Zweibrücken wird es für Touristen bald ähnlich abenteuerlich.

Allerdings landet die Ferienwohnung erst noch. Und zwar voraussichtlich am Dienstagvormittag. Gut, sie muss dann auch noch etwas gemütlicher gemacht werden - vor allem innen. Denn bei der künftigen Unterkunft handelt sich um eine ehemalige Bundeswehrmaschine.

Künftige Ferienwohnung in Zweibrücken hat geholfen, Leben zu retten

Investor Dominik Weil aus dem Hunsrück, ein früherer Luftwaffensoldat, hat nach eigenen Angaben die Transall C-160 für rund 50.000 Euro gekauft. Mehr als 50 Jahre lang habe die Bundeswehr mit ihr die eigenen Truppen und Material befördert sowie Menschen aus Krisenregionen gerettet, vor allem aus Afrika.

Weil der ehemalige Soldat auch noch gelernter Reiseverkehrs-Kaufmann ist, lag die Idee zur Ferienwohnung quasi auf der Hand. Dazu werden nun einige Militär-Einrichtungen aus dem Rumpf entfernt.

Erste Buchungen sind 2023 möglich

Diese bekommt dann zunächst unter anderem die Zweibrücker Flughafenfeuerwehr für Übungszwecke. Im Laufe des kommenden Jahres werde die Transall dann zur Ferienwohnung umgebaut. Die ersten Buchungen sollen in 2023 möglich sein.