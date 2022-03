Earth Hour: Lichter aus in der Westpfalz

Die Stadt Kaiserslautern schaltet heute Abend für eine Stunde die Lichter in und an mehreren Gebäuden aus.

Die Stadt Kaiserslautern schaltet heute Abend für eine Stunde die Lichter in und an mehreren Gebäuden aus. Mit der Aktion nimmt Kaiserslautern an der sogenannten Earth Hour teil, bei der weltweit ein Symbol für mehr Klimaschutz gesetzt werden soll. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Kaiserslautern bleiben ab halb neun am Abend die Lichter in der Fruchthalle, dem Casimir-Schloss, in der Ruine Kaiserpfalz und am Fackelbrunnen für eine Stunde aus. Die Stadt ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, zeitgleich mit den öffentlichen Gebäuden auch in den eigenen vier Wänden Strom zu sparen und das Licht zu löschen. Nach Angaben des Umweltdezernenten von Kaiserslautern könnten sie damit eine wichtige Botschaft an die Politik senden. Bereits zum 16. Mal findet die von der Umweltschutzorganisation WWF ins Leben gerufene jährliche Aktion statt. Weltweit werden im Rahmen der Earth Hour in mehr als 7.000 Städten die Lichter an bekannten Bauwerken ausgeschaltet. In der Westpfalz beteiligen sich auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken.