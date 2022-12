Schlag gegen Kinderpornographie in der Westpfalz

per Mail teilen

Die Polizei hat im Zusammenhang mit Kinderpornographie in der Westpfalz elf Wohnungen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt in Mainz mitteilte, wurde dabei ein Mann festgenommen.

Der 27-Jährige wurde allerdings nicht verhaftet, weil er kinderpornographisches Material besaß, sondern weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags vorlag. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Auch Waffen und Drogen bei Durchsuchungen entdeckt

Die Durchsuchungen am Mittwochmorgen waren Teil einer landesweiten Razzia im Zusammenhang mit Kinderpornographie. In elf Wohnungen in der Westpfalz wurden Computer, Mobiltelefone, Festplatten und andere Datenträger beschlagnahmt, die jetzt ausgewertet werden. Bei den Durchsuchungen wurden auch Waffen und Drogen gefunden.

Knapp 300 Beamte in Rheinland-Pfalz im Einsatz

Landesweit waren 118 Tatverdächtige überprüft worden. Nach Angaben des Innenministeriums waren alle fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien, die Bereitschaftspolizei und das Landeskriminalamt (LKA) an dem Einsatz beteiligt. Innenminister Roger Lewentz (SPD) betonte: "Kein Täter, der solche widerwärtigen und abscheulichen Taten begeht, darf sich in Rheinland-Pfalz sicher fühlen."