Sie kommen nicht aus den Negativ-Schlagzeilen raus: die "Himmelsberg Fachklinik" in Zweibrücken und ihr Betreiber, die Helexier GmbH. Jetzt hat die Polizei das Gebäude durchsucht und es gibt Streit darum, ob Helexier überhaupt mit dem Begriff "Klinik" werben darf.

Auf ihrer Internetseite und am Eingang des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses in Zweibrücken wirbt Helexier mit der Bezeichnung "Fachklinik". Doch nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Pfalz (IHK) könnte es sich dabei um irreführende Werbung handeln. Denn die sogenannte "Himmelsberg Fachklinik" hat nach Angaben der Stadt Zweibrücken gar keine Zulassung. Seit Wochen ist bekannt, dass für eine Zulassung Unterlagen und Gutachten fehlen, bisher habe Helexier die Dokumente aber nicht nachgereicht, sagte ein Stadtsprecher.

IHK beanstandet auch Internetseite der "Privatklinik"

Neben der möglicherweise irreführenden Werbungen mit der Bezeichnung "Klinik", kritisiert die IHK auch die Internetseite des Unternehmens. Auf der Internetseite werde nicht deutlich, dass wegen der fehlenden Zulassung aktuell nur ambulante Behandlungen angeboten werden dürfen. "Wenn nicht stationär behandelt werden kann, darf im Internet nicht mit dieser Leistung geworben werden", sagte ein IHK-Sprecher. Zudem würden Ärzte möglicherweise mit zweifelhaften Aussagen zur Wirksamkeit von Behandlungen zitiert. Das alles könnte für Helexier eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung und eine Unterlassungsklage bedeuten.

Schild am Eingang muss womöglich weg

Das Schild über dem Eingang muss möglicherweise ohnehin abmontiert werden. Denn nach Angaben der Stadt fehlt nicht nur für die Klinik, sondern auch für das Schild selbst die entsprechende Genehmigung. Helexier sei aufgefordert worden, einen entsprechenden Antrag für die Anbringung der Werbetafel einzureichen. Auf Grundlage des Antrags werde dann entschieden, ob das Schild wieder weg muss.

Polizei durchsucht Gebäude

Zudem haben Ermittler am Mittwoch die Privatklinik im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken durchsucht. Dabei ging es unter anderem um die Frage, in welchem Umfang in der nicht zugelassenen Privatklinik Patienten behandelt wurden. Wegen der fehlenden Zulassung dürfen Patienten in der "Himmelsberg Fachklinik" von Helexier aktuell nicht stationär aufgenommen werden.

Illegal Patienten in "Fachklinik Himmelsberg" aufgenommen?

Unter anderem wollten die Ermittler herausfinden, ob nicht doch Patienten stationär aufgenommen wurden. Außerdem ging es bei der Durchsuchung auch um eine Anzeige gegen einen Arzt, der in dem Gebäude Privatpatienten für viel Geld mit unwirksamen Medikamenten behandelt haben soll. Ob Hinweise gefunden wurden, hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken nicht mitgeteilt.

Zuletzt hatte Helexier einen Rechtsstreit mit dem Nardini Klinikum Zweibrücken verloren. Dabei ging es um die Rückgabe eines medizinischen Gerätes.