Wurde Karlsberg-Brauerei aus Homburg Opfer von Betrügern?

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat heute 20 Geschäftsräume in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Hessen und NRW durchsuchen lassen. Hintergrund: Die Karlsberg-Brauerei könnte jahrelang betrogen worden sein.

Im Visier der Ermittler standen der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern zufolge je ein ehemaliger und ein aktueller Mitarbeiter der Karlsberg-Brauerei sowie drei Logistikunternehmer. Sie stehen demnach im Verdacht, jahrelang Transportfahrten falsch abgerechnet zu haben. Dem Karlsberg-Konzern in Homburg sowie dem Tochterunternehmen in Lauterecken sei dadurch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, so der Leitende Oberstaatsanwalt Gehring. Bei den Beschuldigten handle es sich um Männer zwischen 42 und 60 Jahren, gegen die schon länger ermittelt worden sei. 100 Einsatzkräfte seien bei den Razzien im Einsatz gewesen.