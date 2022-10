Vermisste Frau in Dunzweiler tot aufgefunden

per Mail teilen

Seit Dienstag wurde in Dunzweiler (Kreis Kusel) eine 80-jährige vermisst. Am späten Abend wurde sie tot aufgefunden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leiche der Frau am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem Teich in einem Waldstück bei Dunzweiler gefunden. Ein Jäger hatte der Polizei mitgeteilt, dass er die Frau dort gesehen hatte. Während der Suche kamen auch ein Spürhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Frau war am Dienstag von einer Nachbarin vermisst gemeldet worden - sie war nach Angaben der Polizei dement und orientierungslos. Sie lebte nach ersten Erkenntnissen alleine und wurde von der Nachbarin gepflegt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, die Leiche soll am Donnerstag obduziert werden. Aktuell gebe es aber keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt.