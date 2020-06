per Mail teilen

Der ehemalige Pfarrer von Queidersbach im Kreis Kaiserslautern wird im Juli eine neue Aufgabe wahrnehmen: Patrick Asomugha wird nach Angaben des Bistums in der Pfarrei Speyer Pax Christi mitarbeiten. Der aus Nigeria stammende Geistliche war im April nach massiven Anfeindungen von seinem Amt freigestellt worden. Die Ermittlungen wegen einer möglichen Morddrohung dauern an. Nach Angaben des Bistums gab es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie der Pfarrer seine Aufgaben in der Gemeinde gestaltet hatte. Zahlreiche Bürger hatten sich nach der Versetzung mit dem Pfarrer solidarisiert. Das Bistum hat angekündigt einen Mediator einzusetzen, um die Pfarrgemeinde wieder zu versöhnen.