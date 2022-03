Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern gibt Benefizkonzert

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine oder auch die Geflüchteten ist riesig. Auch die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern bringt sich ein.

Die DRP spielt am 10. April um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Fruchthalle Kaiserslautern. Der Spendenerlös kommt der Ukraine-Hilfe des Maltester Hilfsdienstes zugute. Diözesangeschäftsführerin Jennifer Arweiler sagt: "Geldspenden sind der effektivste und schnellste Weg, Menschen in Not in der Ukraine zu unterstützen." Schirmherren des Konzerts sind unter anderem SWR-Intendant Kai Gniffke, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann.

DRP spielt Werke von Ludwig van Beethoven

Unter der Leitung von Dirigent und Pianist Lars Vogt spielt die DRP unter anderem die "Europa Hymne" von Ludwig van Beethoven in einem Arrangement von Herbert von Karajan. Außerdem auf dem Programm des einstündigen Konzerts stehen Beethovens 1. Sinfonie und seine Coriolan-Ouvertüre. Lars Vogt vervollständigt das Programm mit dem Intermezzo A-Dur op. 118 Nr. 2 für Klavier von Johannes Brahms.

Eintritt kostenlos - Geldspenden willkommen

Die Konzertbesucher können am Konzertabend spenden. Kostenlose Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es bei der Tourist-Information in Kaiserslautern oder an der Abendkasse. Außerdem haben die Malteser in Speyer ein Kartenkontingent, das am 5. April 2022 in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr abgeholt werden kann. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass keine Karten reserviert oder zugeschickt werden können.

Malteser helfen seit Jahrzehnten in Ukraine

Die Malteser sind seit 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Dank eines großen Netzwerks innerhalb des Landes und in den benachbarten Ländern wie Polen, Rumänien und der Slowakei konnte innerhalb kürzester Zeit ein breites Nothilfe-Angebot auf die Beine gestellt werden. Dieses reicht von der Versorgung mit Mahlzeiten in Feldküchen über medizinisches Material und Erste-Hilfe-Stationen an den Grenzen bis hin zur psychologischen Betreuung innerhalb und außerhalb der Ukraine.

Benefiz-Konzert der DRP wird live übertragen

Das Benefiz-Konzert der Deutschen Philharmonie Kaiserslautern wird am 10. April wird live ab 19 Uhr auf SR 2 KulturRadio übertragen und am 22. Juni im Mittagskonzert um 13:04 Uhr auf SWR2 gesendet.