Das Benefizkonzert der Deutschen Radio Philharmonie am 10. April in Kaiserslautern hat mehr als 12.000 Euro für die Ukraine-Hilfe eingebracht. Wie das Orchester mitteilt, kamen die Spenden am Konzertabend in der Fruchthalle, aber auch per Überweisung zusammen. Die Summe geht jetzt an den Malteser Hilfsdienst, der sich für die Menschen in der Ukraine einsetzt und dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist.