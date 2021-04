Eigentlich wollen sie nur helfen, trotzdem werden sie immer wieder bedroht: Rettungskräfte. Jetzt hat es DRK-Mitarbeiter in Zweibrücken getroffen.

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in Zweibrücken haben nach eigenen Angaben eine Drohmail erhalten. Der Absender habe sich unter anderem über Corona-Tests beschwert. In der E-Mail seien die Mitarbeiter des DRK aufs Übelste beleidigt worden. DRK-Geschäftsführer Hans Prager sagte, den Rettungskräften sei in der Email außerdem gedroht worden.

DRK hat Polizei eingeschaltet

Das DRK hat daraufhin die E-Mail an die Polizei weitergeleitet. Diese ermittelt nun. Wie der DRK-Geschäftsführer mitteilt, hat sich bereits in der Vergangenheit eine weitere Person per E-Mail beschwert und dem DRK unterstellt, personenbezogene Daten an Dritte weiterzugeben. Das sei frei erfunden, sagt der Geschäftsführer.

Keine körperliche Gewalt gegen Testpersonal

In einem Medienbericht hieß es außerdem, dass Testpersonal am Herzogplatz in Zweibrücken angegriffen wurde. Das entspreche aber nicht der Wahrheit. An den Testcontainern habe es bislang keine größeren Probleme gegeben, so Geschäftsführer Hans Prager.