Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann unter anderem wegen Betruges und Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Er hat seinen Großvater, ein Hotel und mehrere Bekannte um mehrere tausend Euro betrogen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Verurteilte dreimal mit der EC-Karte seines fast blinden Großvaters unberechtigt Geld abgehoben hat. Insgesamt geht es um etwa 4.700 Euro. Außerdem hat er eine offene Rechnung von 9.300 Euro für einen Familienurlaub in einem Hotel in Österreich nicht gezahlt. Von einem Freund lieh er sich die EC-Karte mit Pin, um seine Schulden zurückzuzahlen – stattdessen hob er Geld ab. Beim letzten Prozess-Tag fehlte der Verurteilte unentschuldigt. Er meldete sich telefonisch beim Gericht und sagte, er sei gerade in Frankreich, um Unterlagen zu besorgen. Das Gericht erlies deswegen Haftbefehl gegen den Mann.