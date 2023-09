Drei Verletzte, dazu ein Schaden von rund 25.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen an der Auffahrt zur Autobahn 63 in der Nähe von Münchweiler an der Alsenz im Donnersbergkreis.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 45-Jährige von der Bundesstraße 48 mit ihrem Auto nach links auf die A63 in Richtung Mainz abbiegen. Dabei übersah sie das Auto einer 64-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Fahrerinnen und die 20-jährige Enkelin der 64-Jährigen wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden. Die B48 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für rund eine Stunde voll gesperrt, so die Polizei.