Kaiserslautern: Mutmaßliche Täter flüchten vor Polizeikontrolle

Die Polizei wollte auf der A6 in Kaiserslautern ein Auto kontrollieren. Die Insassen konnten jedoch flüchten.

Gegen 19:40 Uhr wollte eine Polizeistreife auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Auto anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Die drei Insassen sind nach Angaben der Polizei jedoch noch vor der Kontrolle mitten auf der Autobahn aus ihrem Fahrzeug gesprungen und haben die A6 zu Fuß überquert.

Katalysatoren im zurückgelassenen Auto auf der A6

Die drei Personen aus dem Auto konnten der Polizei entkommen. Auch ein sofort herbeigerufener Hubschrauber konnten die Verdächtigen nicht finden. Als die Polizeibeamten das zurückgelassene Auto untersucht haben, haben sie neben Werkzeug auch mehrere Katalysatoren gefunden.

Polizei Kaiserslautern ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie versucht jetzt herauszufinden, wo die Katalysatoren herkommen, ob und wo sie möglicherweise ausgebaut, beziehungsweise gestohlen wurden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. Das kann entweder per E-Mail über kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de oder per Telefon unter 0631 369-2620 geschehen.