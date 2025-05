Bis in die Nacht hinein war die A63 bei Göllheim in Richtung Mainz gesperrt. Bei einem Unfall wurden drei Menschen verletzt.

Gegen 19:30 Uhr wollte nach Angaben der Polizei ein 34-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem Auto in Höhe der Anschlussstelle Göllheim vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei stieß er mit dem Auto eines 60-Jährigen aus Kaiserslautern zusammen.

Der Wagen des 34-Jährigen wurde dann laut Polizei nach rechts geschleudert, prallte gegen die Mauer einer Brücke und landete schließlich wieder zurück auf der Fahrbahn. Dabei seien sowohl der Fahrer als auch sein 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ein Mensch wird bei dem Unfall auf der Autobahn schwer verletzt

Der 60-Jährige kam mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden stark beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 12.000 Euro.

Ein Gutachter habe noch in der Nacht den Unfall rekonstruiert. Die Autobahn war in Richtung Mainz bis etwa 1:30 Uhr gesperrt. Die Polizei hofft auf Menschen, die den Unfall gesehen haben. Sie sollen sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter Telefon 06701 9190 oder per E-Mail an pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de melden.