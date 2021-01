Beim aktuellen Corona-Inzidenzwert liegen nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes derzeit die Kreise Kusel und Südwestpfalz und die Stadt Zweibrücken unter der Grenze von 50. Damit gilt dort die Corona-Warnstufe Orange. Sie haben damit aktuell das Ziel der Bundesregierung erreicht. Sie will durch den Lockdown bundesweit auf einen Inzidenzwert von unter 50 kommen, damit Gesundheitsämter in der Lage sind, mögliche Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln. Die Inzidenzwerte im Donnersbergkreis, in Kreis und Stadt Kaiserslautern und in Pirmasens liegen nach wie vor über 50. Damit gilt dort weiterhin Warnstufe Rot.