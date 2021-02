Drogenfahnder haben am Freitagmorgen in einer Wohnung in Kaiserslautern fast drei Kilo Rauschgift sichergestellt. Neben dem Amphetamin wurden rund 1.800 Ecstasy-Tabletten gefunden. Gegen den 24-jährigen Bewohner erging Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Er soll gemeinsam mit einem 29-Jährigen mit den Drogen gehandelt haben. In der Wohnung des zweiten Mannes fanden die Ermittler kleinere Mengen Cannabis.