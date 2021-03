Ein Jugendlicher hat in Kaiserslautern an einem Abend gleich drei Anzeigen bekommen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte eine Streife am Donnerstagabend den 16-Jährigen in der Innenstadt. Dabei fanden die Polizisten eine Marihuna-Mühle bei ihm, an der noch Reste waren. Später hatte eine andere Streife mit ihm zu tun, weil er in einem Supermarkt eine Bierdose stehlen wollte. Der Landendetektiv hatte ihn dabei erwischt und konnte ihn festhalten, als er flüchten wollte. Weil der 16-Jährige eigentlich Hausverbot in dem Supermarkt hat, ermittelt die Polizei nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Hausfriedensbruchs.