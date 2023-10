Streckensperrung verhagelt Draisine im Glantal die Bilanz

per Mail teilen

In diesem Sommer sind weniger Menschen mit der Draisine zwischen Staudernheim und Lauterecken gefahren als im vergangenen Jahr. Das hat mit einer Streckensperrung zu tun.

Auslöser für die Sperrung war ein Unfall im Februar. Damals war eine Reiterin durch eine marode Brücke gebrochen. Nach dem Unfall wurde die Nordroute der Draisinenstrecke zwischen Staudernheim und Meisenheim zur Sicherheit gesperrt.

Sieben marode Brücken im Glantal mussten repariert werden

Der Landesbetrieb Mobilität hatte daraufhin alle Brücken untersucht und festgestellt, dass an sieben Brücken nachgebessert werden muss. Das hat laut dem Kreis Kusel dazu geführt, dass die Saison etwas holprig angelaufen ist. Mit Hilfe der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat der Kreis die Brücken aber wieder reparieren können. Und so war ab Juli dann auch wieder die Nordstecke offen.

Mehrere Brücken mussten entlang der Draisinenstrecke gesperrt werden.

Weniger Touristen auf Draisinenstrecke im Glantal

Danach sei der Rest der Draisinensaison gut verlaufen. Insgesamt hat es nach Angaben des Kreises in diesem Jahr etwa 5.500 Draisinen-Fahrten gegeben. Im Jahr davor waren es rund 1.000 mehr. In den kommenden Monaten plant der Kreis Reparaturarbeiten an den Draisinen, damit die Saison im kommenden Frühjahr wieder starten kann.