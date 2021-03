Für die neue Präsidentin der evangelischen Kirche in der Pfalz, Dorothee Wüst, beginnt offiziell die Amtszeit. Bereits Mitte Februar war die Oberkirchenrätin aus Kaiserslauterin ins Amt eingeführt worden. Wüst kündigte dabei an, sie wolle Reformen umsetzen und die Jugend stärker einbinden. Sie übernimmt als erste Frau das Amt und tritt die Nachfolge von Christian Schad an. Seine Amtszeit wäre offiziell erst im November 2022 ausgelaufen. Da sich das pfälzische Kirchenparlament in diesem Jahr aber neu zusammensetzt, ging der 63-jährige vorzeitig in den Ruhestand.