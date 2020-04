Mit einer finanziellen Soforthilfe zwischen 650 und 1.500 Euro unterstützt das Landes-Innenministerium 13 Dorfläden in Rheinland-Pfalz, darunter auch den in Morschheim (Donnersbergkreis). "Viele Dorfläden erweitern derzeit ihr Sortiment und die Verkaufswege, stoßen aber an die Grenzen der vorhandenen Lagerkapazitäten", erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD). "In solchen Fällen greifen sie auf die Soforthilfe zurück, um zusätzliche Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Andere Dorfläden nutzen die Fördermittel, um zum Beispiel kühlende Transportbehälter für neu eingerichtete Heimlieferungen zu kaufen." Allein in der ersten Woche seien 35 Anfragen von Dorfläden nach Soforthilfe eingegangen. 15 weitere Anträge befänden sich derzeit in Vorbereitung durch die Ladenbetreiber.