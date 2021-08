per Mail teilen

Das Land unterstützt den Dorfladen in Heiligenmoschel im Kreis Kaiserslautern im Rahmen eines Förderprogramms. Damit sollen nach Angaben des Innenministeriums regelmäßige Treffen und Veranstaltungen in den Dorfläden im Land während und nach der Corona-Pandemie wieder ermöglicht und ausgebaut werden. Ziel sei es, die soziale Funktion der Dorfläden zu stärken. Zwischen April und Juli dieses Jahres seien 17 Dörfer mit insgesamt 118.000 Euro unterstützt worden - unter anderem in Morschheim im Donnersbergkreis.