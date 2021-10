Winzer im Zellertal zufrieden mit Lese

Die Weinlese im Zellertal im Donnersbergkreis ist abgeschlossen. Die Wein-Liebhaber dürfen sich auf einen guten Jahrgang freuen - zumindest beim Weißwein.

Die Qualität und Menge der Trauben seien weitgehend zufriedenstellend, sagten die Winzerinnen und Winzer aus dem Zellertal in einer SWR-Umfrage. In diesem Jahr seien insbesondere die Weißweinsorten wie Riesling oder Chardonnay gut gereift. Dafür sei vor allem der häufige Wechsel zwischen Regen und Sonnenschein in diesem Jahr verantwortlich. Dadurch sei der Weißwein in diesem Jahr weniger sauer und dafür umso spritziger als bei den vergangenen Weinlesen.

Das Wetter ließ die Weintrauben im Zellertal gut reifen. SWR

Schwieriges Jahr für Rotwein im Zellertal

Dagegen sei es für den Rotwein ein schwieriges Jahr gewesen. Der Dauerregen habe den roten Trauben geschadet. Schädlinge wie die Kirschessig-Fliege seien in diesem Jahr aber kaum ein Problem gewesen.