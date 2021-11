Über 200.000 Euro Spenden aus Donnersbergkreis für Flutopfer im Ahrtal

Es war die größte Spende, die bisher in Dernau im Ahrtal angekommen ist: Am Wochenende übergaben Vertreter einer Donnersberger Initiative dort 222.222 Euro.

Eine Abordnung aus dem Donnersbergkreis übergab am Wochenende den Spendenscheck. Donnersberger Initiative für Menschen in Not

Die "Donnersberger Initiative für Menschen in Not" hatte in den vergangenen Wochen Geld für die Menschen in Dernau gesammelt - einer Gemeinde, die besonders von der Hochwasserkatastrophe im Juli betroffen war. Zwölf Menschen hatten dort ihr Leben verloren.

Vielfältige Hilfe aus Donnersbergkreis für Dernau

Schon direkt nach der Flut hatten Feuerwehren aus dem Donnersbergkreis in Dernau beim Wiederaufbau geholfen. Die "Donnersberger Initiative für Menschen in Not" hatte selbst 10.000 Euro als Soforthilfe bereit gestellt und zu Spenden aufgerufen. "Die Betroffenheit im Donnersbergkreis ist sehr groß", sagte Jamil Sabbagh, der Vorsitzende der Initiative.

Deshalb haben auch viele gespendet: Von den Feuerwehren über die Mitarbeitenden von Firmen bis hin zu Kindergärten. Herausgekommen ist mit 222.222 Euro die größte Spende, die bisher aus ganz Deutschland in Dernau angekommen ist, wie Ortsbürgermeister Alfred Sebastian (parteilos) schilderte.

"Das ist unbegreiflich. Die Leute können es kaum glauben, dass es so eine große Hilfsbereitschaft gibt."

Auch Spielzeug für den Kindergarten in Dernau dabei

Die "Donnersberger Initiative für Menschen in Not" brachte einen ganzen Transporter mit Spielzeug mit. Donnersberger Initiative für Menschen in Not

Aber nicht nur Geld hatten die Vertreter der "Donnersberger Initiative für Menschen in Not" im Gepäck, sondern auch Spielsachen und andere Dinge für den Kindergarten in Dernau. Dieser wurde völlig zerstört und muss neu gebaut werden. Zurzeit wird an einer Übergangslösung gearbeitet. Dafür spendeten Kinder und Mitarbeitende der Sonnen-Kindertagesstätte in Albisheim, was sie erübrigen konnten.

Die Vertreter der Initiative machten sich am Wochenende in Dernau ein Bild davon, dass die 1700-Einwohner-Gemeinde Dernau von Normalität noch weit entfernt ist. Aber es sei schon viel erreicht worden, sagte Jamil Sabbagh. Die Initiative will weiter Spenden für die Flutopfer sammeln.