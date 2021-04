per Mail teilen

Der Donnersbergkreis schließt ab Donnerstag aufgrund der hohen Infektionszahlen die Schulen im Kreis. Dabei soll es nur wenige Ausnahmen geben.

Der Corona-Inzidenzwert im Donnersbergkreis liegt derzeit laut Landesuntersuchungsamt bei 167,3 und ist aus Sicht der Kreisverwaltung damit zu hoch, um in den Schulen weiter auf Präsenzunterricht zu setzen. Ab Donnerstag müssen die Schüler deshalb wieder per "Home Schooling" Deutsch, Mathematik oder Erdkunde lernen. Der Donnersbergkreis hat in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Abschlussprüfungen können stattfinden

"Alle Schulveranstaltungen, insbesondere der Präsenzunterricht entfallen", heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Ausgenommen von der Fernunterricht-Pflicht seien einzig die Abschlussklassen der BBS Donnersbergkreis. Außerdem sei es möglich, Abitur- und sonstige Abschlussprüfungen in Präsenzform durchzuführen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Die neue Regel gilt ab Donnerstag und vorerst bis zum 9. Mai.

Donnersbergkreis seit Sonntag mit Notbremse

Seit vergangenen Sonntag ist im Donnersbergkreis die sogenannte Corona-Notbremse aktiv, weil der Inzidenzwert im Kreis die kritische Grenze von 100 Neu-Infektionen an drei aufeinander folgenden Tagen überstiegen hatte. Seitdem gelte eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sowie schärfere Kontaktbeschränkungen. Außerdem musste unter anderem die Außengastronomie wieder schließen, viele Einzelhändler dürfen nur noch für Terminshopping öffnen.