Erneut mehrere Brände auf Feldern im Donnersbergkreis

Es hat schon wieder auf mehreren Feldern und Wiesen im Donnersbergkreis gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Auch bei Ransweiler brannte ein Feld. Uwe Lunau

Nach SWR-Informationen brannten am Abend Felder und Wiesen in den Ortschaften Würzweiler, Schönborn, Ransweiler und Obermoschel. Nach Auskunft des Inspekteurs für Brand und Katastrophenschutz des Donnersbergkreises, Eberhard Fuhr, gab es seit dem Nachmittag bis zum Abend acht Einsätze. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an den Brandstellen. Sie konnte verhindern, dass es zu größeren Schäden kam.

Fuhr geht davon aus, dass Erntemaschinen, die zurzeit auf den Feldern ihre Arbeit machen, heiß gelaufen sind und dann die ausgetrockneten Felder in Band gesetzt haben. An einigen Stellen drohten die Flammen auf Waldgebiete überzugreifen.

Wind facht Brände im Donnersbergkreis an

Das bestätigte auch der Leiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Winnweiler, Christian Füllert. Ein weiteres Problem sei, dass der derzeit herrschende Wind die Brände sehr schnell anfache - deshalb sei schon eine große Fläche verbrannt, wenn die Feuerwehr erst am Einsatzort ankomme.

Pikant: Eigentlich hatten die Feuerwehren im Donnersbergkreis für heute Abend eine Übung angesetzt. Dabei sollten die Wehrleute die Bekämpfung von Waldbränden und die Zusammenarbeit der einzelnen Feuerwehren üben. Wegen der akuten Einsätze wurde die Übung aber abgesagt.

Seit Freitag Dutzende Brände im Donnersbergkreis

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Wald-, Wiesen und Felderbrände im Donnersbergkreis gegeben. Allein am Freitag zählte Inspekteur Eberhard Fuhr innerhalb kurzer Zeit 20 Einsätze - auch über das Wochenende mussten die Feuerwehren immer wieder ausrücken.