"Geburtstagsengel" aus dem Donnersbergkreis

Eine Überraschung und gleichzeitig Hilfe für bedürftige Familien - das ist die Idee der Aktion "Geburtstagsengel". Sie wurde vom "Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland" ins Leben gerufen, das seinen Ursprung auch im Donnersbergkreis hat.

Janine Malkmus (rechts) und Sophia May sind Vorsitzende des Aktionsbündnisses. SWR SWR

Erst im Oktober hatte Janine Malkmus aus Oberwiesen im Donnersbergkreis zusammen mit Mitstreitern das Aktionsbündnis gegründet. Sie waren nach der Flutkatastrophe als Helfer im Ahrtal. Um den Kindern dort eine Freude zu machen, sammelte das Aktionsbündnis Sachspenden. Kurz vor Weihnachten verteilten die Helfer dann 7.500 Geschenke im Ahrtal.

Geschenke für Bedürftige aus dem Donnersbergkreis

Jetzt hat sich das Bündnis eine neue Aktion ausgedacht - die "Geburtstagsengel". Wenn Familien wenig Geld zur Verfügung haben oder einen Schicksalsschlag verarbeiten müssen, können sie sich selbst beim Aktionsbündnis melden - oder von Freunden und Verwandten gemeldet werden. Diese werden dann zum Geburtstag eines Familienmitglieds von einem Helfer überraschend besucht - und ein Geschenk gibt es auch noch. Zum Beispiel Dinge, die in der Familie gerade dringend gebraucht werden.

"Für die Seele ist es einfach das Beste, was passieren werden kann", sagt Organisatorin Janine Malkmus. Sie hat die leuchtenden Kinderaugen im Ahrtal erlebt und hofft, dass ihr Aktionsbündnis künftig das ganze Jahr über für Freude in bedürftigen Familien sorgen kann. Die Aktion soll erst einmal in Rheinland-Pfalz starten. "Wenn wir genug Mitglieder im Verein haben, wollen wir das auch auf ganz Deutschland ausdehnen", sagt Janine Malkmus.

"Geburtstagsengel" nur ein Anfang der Hilfe

Die Geburtstagsüberraschung der "Geburtstagsengel" soll aber nur ein Anfang sein. In einem weiteren Schritt will das "Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland" den Betroffenen langfristige Hilfe geben. Über ein Netzwerk, zu dem unter anderem die Diakonie oder auch die SOS-Kinderdörfer gehören, soll diese Hilfe individuell zugeschnitten werden. "Das alles soll schnell und unbürokratisch vonstatten gehen", sagt Janine Malkmus.

Zuerst einmal ruft das Aktionsbündnis Kinder aus ganz Rheinland-Pfalz auf, Engel zu malen und dem Bündnis zuzuschicken. Aus den Bildern wird eine Collage erstellt, die Erkennungsmerkmal für die Aktion werden soll. Unter den Einsendern werden drei Preise verteilt. Zudem können auch aus den Reihen dieser Kinder Familien für die Aktion "Geburtstagsengel" ausgewählt werden. Außerdem hofft das Aktionsbündnis auf weitere Mitstreiter und Spenden.