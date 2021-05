per Mail teilen

Sophie Scholl wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden. Sie gehört zu den bekanntesten Figuren des deutschen Widerstands gegen Nazi-Deutschland. Dafür wurde sie im Februar 1943 hingerichtet. Zuvor verhörte sie Robert Mohr aus Bisterschied im Donnersbergkreis.

Doch wer war Robert Mohr? Wir haben uns auf die Suche gemacht. Allerdings ist öffentlich nicht sehr viel über ihn bekannt. Denn es gibt nur wenige Dokumente, die über ihn Auskunft geben. Darunter sind von ihm selbst verfasste Berichte. Geboren wurde Robert Mohr im April 1897 in der Nähe von Rockenhausen, in Bisterschied im Donnersbergkreis.

In Bisterschied im Donnersbergkreis wurde Robert Mohr am 5. April 1897 geboren. SWR

Weitere Informationen zu Robert Mohr finden sich auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Demnach war er ausgebildeter Schneider, arbeitete aber nie in diesem Beruf. Nach dem ersten Weltkrieg trat er im Oktober 1919 in die bayerische Gendarmerie ein. In den 1930er-Jahren war er Leiter der Polizei in Frankenthal.

Mohr wird NASDAP-Mitglied

Im Mai 1933 wurde Robert Mohr Mitglied der NSDAP. 1938 ging es für ihn dann von der Polizei in Frankenthal nach München, zur Geheimen Staatspolizei Gestapo. In seiner Heimat Bisterschied wussten davon nicht alle. Darunter ein älteres Ehepaar, das heute noch dort lebt und Robert Mohr persönlich kannte.

"Wir wussten nicht, dass Mohr zur Gestapo ging"

Dem SWR sagten sie, Mohr sei ein höflicher Mann gewesen. Groß, schlank und immer gut gekleidet. Man habe mitbekommen, dass er nach München ging. Allerdings habe man erst Jahre später erfahren, dass Robert Mohr in München bei der Gestapo war und dort am Fall von Sophie Scholl und der "Weißen Rose" beteiligt war.

Mohr als "geschickter Verhörer"

In einem Spiegel-Interview aus dem Jahr 2005 beschreibt Willi Mohr, der Sohn von Robert Mohr, seinen Vater als “geselligen Typen, der gut mit Menschen umgehen konnte”. Zuhause sei er auch mal aufbrausend gewesen, aber im Dienst habe er vermutlich nie die Beherrschung verloren. Er sei nämlich diszipliniert und als geschickter Verhörer bekannt gewesen.

Robert Mohr und die Widerstandsgruppe "Weiße Rose"

Und als jener befasste sich Robert Mohr im Frühjahr 1943 mit regimekritischen Flugblättern, die in München aufgetaucht waren. Er war damals Leiter der Sonderkommission. Wie sich später herausstellte, stammten die Flugblätter von deutschen Studenten, die mit der Gruppe "Weiße Rose" zum Widerstand gegen die Diktatur des Nationalsozialismus aufriefen. Dazu gehörten auch Sophie Scholl und ihr Bruder Hans.

Flugblätter der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" sind vor der Ludwig-Maximilians-Universität in München als Denkmal in den Boden eingelassen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Robert Mohr verhört Sophie Scholl

Am 18. Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl in der Münchner Universität verhaftet , weil sie dort Hunderte Flugblätter der "Weißen Rose" verteilt hatten. Gestapo-Ermittler Robert Mohr übernimmt die Vernehmung von Sophie Scholl. Sie dauert mehrere Tage. Anfangs soll sie die Vorwürfe geleugnet haben - sie habe "mit der Herstellung als auch mit der Verbreitung der in Frage stehenden Flugblätter" nicht das Geringste zu tun. Nach einem Hinweis von Mohr, ihr Bruder Hans habe gestanden, gab auch Sophie Scholl ihre Beteiligung zu.

"Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist, und dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist. Besonders die Opfer, die Stalingrad forderte, bewogen uns, etwas gegen dieses unserer Ansicht nach sinnlose Blutvergießen zu unternehmen." Sophie Scholl

Mohr soll versucht haben Sophie Scholl das Leben zu retten

In einem Brief an Robert Scholl, den Vater von Sophie und Hans, soll Mohr geschrieben haben, dass er noch versucht habe, Sophie das Leben zu retten. Er habe Sophie zweimal die Chance gegeben, "alle Schuld" auf ihren Bruder Hans zu schieben, dass sie ideoligisch mit ihrem Bruder nicht konform war. Damit hätte sie einer schweren oder auch der Höchststrafe entgehen können. Doch Sophie Scholl blieb bei ihrem Geständnis.

Geschwister Scholl werden zum Tode verurteilt

Vier Tage nach ihrer Verhaftung wird Sophie und Hans Scholl am 22. Februar 1943 der Prozess gemacht. Noch am gleichen Tag werden die Geschwister Scholl und Studienkollege Christoph Probst im Strafgefängnis München-Stadelheim mit der Guillotine enthauptet.

Sohn Willi Mohr berichtet 2005 im Spiegel, dass er aus Notizen seines Vaters wisse, dass dieser sehr enttäuscht darüber gewesen sei, dass Sophie Scholl sein Angebot damals abgelehnt habe.

Robert Mohr im Film "Sophie Scholl - die letzten Tage" (2005) - verkörpert von Schauspieler Alexander Held. Imago IMAGO/United Archives

Mohr wechselt zur Gestapo im Elsass

Nach Abschluss der Ermittlungen gegen die "Weiße Rose" wird Robert Mohr von München ins elsässische Mulhouse versetzt und wird dort Leiter der Gestapo. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg soll er in den Donnersbergkreis zurückgekehrt sein, um dort in seiner Heimat Bisterschied auf dem Bauernhof von Verwandten zu arbeiten. In dem 250-Seelendorf lebt auch heute noch Verwandtschaft von Robert Mohr.

In Bisterschied im Donnersbergkreis leben noch immer Verwandte von Robert Mohr. SWR

1947 wurde Robert Mohr von den Franzosen interniert. Danach kam er in die Pfalz zurück und arbeitete bei der Kurverwaltung in Bad Dürkheim. Im Februar 1977 starb Robert Mohr. Für die Zerschlagung der "Weißen Rose" musste er sich nie vor Gericht verantworten.

