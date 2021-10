Donnersberger Handwerker helfen im Ahrtal

Auch drei Monate nach der Flut sind die Menschen im Ahrtal auf Hilfe angewiesen - die kommt unter anderem von Handwerkern aus dem Donnersbergkreis, über eine Online-Plattform.

Die Wirtschaftsförderung Donnersbergkreis hat eine Facebook-Gruppe mit dem Namen "Gemeinsam Mittelahr – Donnersberg. Wir bauen Zukunft." gegründet. Diese Gruppe soll wie eine digitale Pinnwand funktionieren, erklärt ein Sprecher der Wirtschaftsförderung.

Unkomplizierte Hilfe fürs Ahrtal übers Internet

Konkret heißt das: Auf der Online-Plattform sollen vor allem Handwerker aus dem Donnersbergkreis mit den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen aus dem Ahrtal in Kontakt kommen. Außerdem sollen über die Online-Plattform weitere Hilfseinsätze in der Region koordiniert werden.

Menschen aus Donnersbergkreis engagieren sich nach Flutkatastrophe

Schon jetzt gebe es Gruppen aus dem Donnersbergkreis, die beispielsweise Kontakt nach Dernau, Rech und Mayschoß hätten. So sei kürzlich eine Delegation aus Steinbach in Dernau gewesen, um beim Aufbau eines so genannten Handwerkerdorfes zu helfen. Auch Feuerwehren engagierten sich noch im Norden von Rheinland-Pfalz. In vielen Orten im Donnersbergkreis wurden und werden nach Angaben eines Sprechers Spenden gesammelt.

Landrat Rainer Guth (parteilos) sagte angesichts der Hilfsbereitschaft, er sei "sehr stolz und beeindruckt über die Hilfen, die schon seit den ersten Stunden der Katastrophe hier im Donnersbergkreis mobilisiert wurden".