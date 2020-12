Einen Besucheransturm von Wintersportlern am Erbeskopf würde man sich sonst zwischen Weihnachten und Neujahr wünschen. Doch nicht in Zeiten der Corona-Pandemie. Auch am Montag blockierten parkende Autos die Landstraße und Rettungswege. Nun greifen die Behörden ein. mehr...