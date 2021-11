Wintereinbruch am Donnersberg: Droht erneutes Verkehrschaos?

Volle Parkplätze, verstopfte Straßen und kein Durchkommen für Rettungskräfte - so sah es im Winter 2020 am Donnersberg aus. Jetzt rüsten sich die Orte rund um das Ausflugsziel, um ein erneutes Verkehrschaos abzuwenden.

Am Wochenende wird auf dem Donnersberg der erste Schnee erwartet - der hatte im vergangenen Winter während des Corona-Lockdowns hunderte Ausflügler angelockt und ein Verkehrschaos verursacht. Die Gemeinde Dannenfels setzt daher am Wochenende auf verstärkte Bereitschaft von Ordnungskräften und Polizei.

Erneutes Verkehrschaos in Dannenfels vermeiden

Rückblick: Im Januar waren während des Corona-Lockdowns so viele Touristen in das knapp 900-Einwohner-Dorf gekommen, dass die Polizei die Zufahrtsstraße zum Donnersberg sperren musste. In den kleinen verwinkelten Straßen der Gemeinde parkten so viele Autos, dass ein Rettungswagen im Notfall nicht hätte durchfahren können.

Sicherheitskonzept für diesen Winter erarbeitet

Aus der Erfahrung des vergangenen Winters habe die Verwaltung gelernt, sagt der erste Beigeordnete der Gemeinde. Seit Mai habe sie deshalb in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Straßenmeisterei an einem Sicherheitskonzept gearbeitet. Darin seien konkrete Vorgaben festgeschrieben, wie die Gemeinde bei großem Besucherandrang künftig verfahren soll. Dieses Sicherheitskonzept sei wichtig, um schnell auf den Tourismus-Ansturm reagieren zu können. Am 6. Dezember soll das Konzept dem Verkehrsausschuss vorgelegt werden und dann Anwendung finden.

Gemeinde auf Notfall vorbereitet

Ortsbürgermeister Ernst-Ludwig Huy (FWG) rechnet noch nicht damit, dass an diesem Wochenende genauso viele Besucher wie im Januar kommen werden. Das neu erarbeitete Sicherheitskonzept finde auch an diesem Wochenende noch keine Anwendung. Allerdings sei die Gemeinde auf den Notfall vorbereitet: Die Polizei stehe in engem Kontakt mit der Straßenmeisterei und dem Ordnungsamt, sodass im Zweifel Straßen abgesperrt werden könnten. Prinzipiell seien aber alle Touristen in Dannenfels willkommen, ergänzt Huy. Die Zustände im vergangenen Winter gelte es aber zu vermeiden, damit es nicht zu Konflikten mit Anwohnern kommt.