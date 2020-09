Vor dem Landgericht in Kaiserslautern steht ein Mann wegen mehreren Fällen von Beleidigungen und Hausfriedensbrüchen. Unter anderem soll er in einem Döner-Laden in Kaiserslautern einen Döner bestellt haben, ohne ihn bezahlen zu wollen. Als er daraufhin aus dem Geschäft geworfen werden sollte, hat der Mann laut Anklage einen Mitarbeiter mit einem Besteckmesser bedroht. Dieser gab ihn dann das Essen. In der kommenden Woche soll ein Urteil gesprochen werden.