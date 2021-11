Träume müssen keine Träume bleiben

Grenzen existieren nur im Kopf und zwischen zwei Kulturen zu leben ist mehr Bereicherung als Herausforderung. Diese Botschaft steht im Mittelpunkt einer Online-Gesprächsrunde.

Wir leben in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft. Das betrifft sowohl die Menschen, als auch unsere Arbeitswelt. Darauf möchte der Deutsche Diversity-Tag am 18. Mai aufmerksam machen - das SWR Studio Kaiserslautern beteiligte sich gerne daran.

Bei einer Online-Diskussionsrunde mit Schülerinnen und Schülern der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg berichteten drei Deutsch-Türkinnen von ihren außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Alle drei waren bereits im erfolgreichen Youtube-Format "naber? Was geht!" des SWR zu sehen.

Hanife Saglam - Tankstellenbetreiberin aus Leidenschaft

Hanife Saglam hatte schon immer den Traum, eines Tages eine eigene Tankstelle zu führen. Diesen Traum hat sich die gebürtige Karlsruherin verwirklicht - gegen den ausdrücklichen Willen ihres Vaters. Der hatte ein großes Problem damit, dass seine Tochter nachts arbeiten und auch noch Alkohol verkaufen wollte. Auch deshalb zog Hanife schon mit 16 Jahren von Zuhause aus, um ihren Weg alleine zu gehen. Auch während ihrer Ausbildung hatte sie immer wieder mit Vorurteilen und auch Rassismus zu kämpfen. Ihre Mitschüler trauten ihr nicht zu, eine Tankstelle zu führen und verspotteten sie damit, dass sie doch lieber einen Döner-Imbiss eröffnen solle.

Doch Hanife hat es allen gezeigt und sich durch diese schwierige Zeit durchgekämpft. Heute betreibt sie eine gut laufende Tankstelle in Limburgerhof, die von den Einwohnern liebevoll "Herztankstelle" genannt wird. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Tankstellen in Ludwigshafen dazukommen.

Merve Uslu - Integration mit Herz

Das schönste an Ludwigshafen ist die Brücke nach Mannheim - das dachte früher auch Mannheimerin Merve Uslu. Doch das hat sich längst geändert. Merve arbeitet als Integrationshelferin bei der Stadt Ludwigshafen. Sie produziert unter anderem Videos, die dabei helfen sollen, dass sich Flüchtlinge in der Stadt besser zurechtfinden. Das Motto dabei: Wir alle sind Ludwigshafen und die Herkunft spielt keine Rolle.

Um mehr über ihre eigene Herkunft zu erfahren, hat Merve einen Film über ihre türkischen Großväter gedreht, die vor vielen Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Damit hat sie stellvertretend auch die Geschichten tausender anderer türkischer Gastarbeiter und ihrer Familien erzählt. Merve ist der Meinung: Zwischen zwei Kulturen zu leben ist mehr Bereicherung als Herausforderung!

Zilfinur Polat - Türkische Rezepte mit Pfälzer Mundart

Zilfinur Polat hat gleich mehrere Talente und Leidenschaften. Lange wusste sie nicht, was sie nach der Schule machen sollte. Dann trat sie in die Fußstapfen einiger ihrer Familienmitglieder und heuerte auch bei Daimler an. Heute lackiert sie in ihrem Hauptberuf Lkw.

Weil sie außerdem gerne in Kontakt mit Menschen kommt, fotografiert sie Hochzeiten. Doch auch in ihrer Küche kommt eine Kamera zum Einsatz. Denn ein großes Hobby von ihr ist gutes Essen. Was liegt da also näher, als türkische Rezepte zu kochen und diese dann auf Pfälzisch zu kommentieren? Die Ergebnisse präsentiert sie ihren Followern bei TikTok. Ihr erfolgreichstes Video bringt es mittlerweile auf über eine Million Aufrufe.