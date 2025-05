Alltag mit Behinderung: Hindernisse und fehlende Hilfsbereitschaft in der Westpfalz

Der Stadtrat hat im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts beschlossen, alle städtischen Gebäude zu verkaufen – auch die WC-Anlage am Bahnhof. Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt erklärt, dass die Toilettenanlage dauerhaft stark verschmutzt war und häufig durch Vandalismus beschädigt wurde. Das war für die Stadt finanziell nicht mehr tragbar.

Das Energieunternehmen E.ON hat am Bahnhof in Landstuhl zwei E-Ladesäulen errichtet, die in Kürze in Betrieb gehen sollen. Im Zuge der Bauarbeiten mussten laut Stadtverwaltung zwei Behindertenparkplätze am Bahnhof in Landstuhl vorübergehend entfernt werden. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt werden voraussichtlich Ende Mai zwei neue Behindertenparkplätze in direkter Nähe eingerichtet, so der Bürgermeister.

E.ON wird auch die Toilettenanlage übernehmen. Ob und in welchem Umfang diese in Zukunft wieder öffentlich zugänglich sein wird, ist aktuell noch offen.