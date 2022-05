Diskriminierung, Liebe und Sexualität: Kusel setzt sich für mehr Diversität ein

"Diversität - unser Landkreis ist bunt!" ist das Motto der Aktionstage im Kreis Kusel. Sie sind am Dienstag gestartet. Bis Ende Mai will Kusel zeigen, wie eine vielfältige Gesellschaft ohne Diskriminierung aussehen kann.

Der Landkreis Kusel, das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) und die Kreisverwaltung haben das Programm rund um ein Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft erstellt. Am Dienstag startet es mit Vorträgen und Workshops verschiedener Referenten in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Dabei wird das Thema Ausgrenzung in vielfältiger Weise beleuchtet. Ein Aspekt dabei ist zum Beispiel Rassismus.

Selbstverständlich habe man darauf geachtet, dass alle Veranstaltungen - ganz im Sinne der Diversität - auch barrierefrei sind. An neun weiterführende Schulen im Landkreis sollen Schülerinnen und Schüler unter anderem erarbeiten, wie eine vielfältige Gesellschaft ohne Diskriminierung aussehen kann.

17. Mai ist Tag gegen Homo-, Trans- und Biphobie Dass der Start der Aktionstage Diversität auf den 17. Mai fällt, ist kein Zufall, sagt Simone Schnipp, Koordinatorin Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel. Denn der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie (IDAHOBIT). An diesem Tag protestieren Menschen gegen die Diskriminierung und Bestrafung von beispielsweise Homo- oder Transsexuellen. Sie und alle Beteiligten der Aktionstage Diversität wollen damit ein Zeichen setzen. Zum Hintergrund: Am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten. Daher findet der IDAHOBIT jedes Jahr an diesem Tag statt.

Jahreskalender und Ausstellung zu Diversität als Schulprojekt

In den Schulen sollen unter anderem Bilder und Collagen entstehen, die in einer Ausstellung gezeigt werden sollen. Diese soll an verschiedenen Orten im Landkreis gezeigt werden. Außerdem soll ein Jahreskalender für 2023 aus den Bildern entstehen. Die Schüler und Schülerinnen werden dabei von einem professionellen Fotografen begleitet.

Theaterstück über Liebe und Sexualität

Bei der Abschlussveranstaltung am 31. Mai tritt die Theatergruppe Witten mit einem Stück über Liebe und Sexualität auf. "Liebe Love and the Sexperts" soll Schülerinnen und Schülern Aufklärung mit Humor näherbringen.

Die Aktionstage Diversität im Landkreis Kusel sind Teil des Bundesprogramms "Demokratie leben!".