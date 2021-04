Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt lädt am Dienstagabend zu einer Online-Diskussion darüber ein, wie der Gewässerschutz am Glan weiter verbessert werden kann. Hintergrund ist eine Richtlinie der EU, dass bis 2027 die Wasserqualität und die ökologische Vielfalt in Flüssen verbessert werden soll. In den vergangenen Jahren wurden am Glan unter anderem Abschnitte renaturiert und Fischtreppen eingebaut. Die Kosten dafür lagen nach Angaben der SGD Süd bei 4,6 Millionen Euro.